publié le 17/03/2017 à 11:12

François Bayrou laisse le travail de député derrière lui. Le maire de Pau a annoncé qu'il n'avait aucune intention de retourner à l'Assemblée nationale et que, de fait, il ne serait pas candidat aux élections législatives qui se tiendront les 11 et 18 juin prochain. Il n'y aura donc pas de candidature du président du MoDem sous les couleurs d'"En Marche !", le mouvement fondé par Emmanuel Macron à qui il a apporté son soutien pour l'élection présidentielle.

C'est sur Europe 1, jeudi 16 mars, que celui qui a été député durant de nombreuses années a assuré qu'il ne renoncerait pas à son rôle de maire de Pau alors que la loi sur le nom cumul des mandats entre en application à partir de juillet prochain. "Je suis maire de Pau, très content de l'être, et je n'ai pas envie du tout de retourner à l'Assemblée nationale. J'y ai siégé longtemps et j'ai à l'égard de l'Assemblée nationale un jugement sur son fonctionnement qui est assez sévère."