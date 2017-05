publié le 10/05/2017 à 22:32

Des opérations de police à hauts risques aux bancs de l'Assemblée nationale ? Jean-Michel Fauvergue, ancien numéro un du Raid, brigue le mandat de député dans la huitième circonscription de Seine-et-Marne sous l'étiquette La République En Marche. À la veille de la révélation de la liste de 577 personnes investies aux élections législatives par le mouvement d'Emmanuel Macron, il fait partie des 14 candidats déjà connus.



Au micro de RTL, l'intéresse se confie sur sa "nouvelle" et "drôle de vie", tout en démontrant son implication politique : "J'arrive à la fin de ma vie policière. Avant la fin de l'année, je serai à la retraite et je voulais continuer à servir les Français. Je me suis intéressé aux programmes des candidats républicains et, très rapidement, je me suis aperçu que celui de Macron tenait le mieux la route, qui était le plus global et le plus intéressant pour répondre aux défis actuels. On m'a dit qu'il était faible sur la question régalienne, mais à tort".

Fort de son expérience au Raid, et compte tenu de la volonté du président élu de s'entourer de personnalités issues de la société civile, Jean-Michel Fauvergue s'imagine-t-il devenir ministre de l'Intérieur ? "Je me suis présenté aux législatives, dans une circonscription où je suis ancré depuis plus de vingt ans, pour soutenir la majorité et le gouvernement qui sera formé. Pour l'instant, je n'en suis que là. (...) Je ne veux pas me projeter dans des hypothèses, c'est de la responsabilité du président de la République", répond-il avec prudence.