publié le 11/05/2017 à 07:51

Le quinquennat d'Emmanuel Macron pourrait se jouer ce jeudi après-midi. La République En Marche abat ses cartes pour les législatives de juin. Le mouvement du président élu va dévoiler les noms de 450 candidats lors d'une conférence de presse prévue à 14h30. Mot d'ordre : renouvellement. 60% d'entre eux devraient ainsi être issu de la société civile. 14 noms sont déjà connus.



Emmanuel Macron dévoilera les visages de celles et ceux qui doivent accompagner son quinquennat et se mettre en marche pour donner une majorité au nouveau président de la République. La liste Macron pour les législatives s'avère être un exercice particulier. Pour beaucoup, cela représente le premier défi du nouveau président élu. Jean-Paul Delevoye, ancien ministre de Jacques Chirac et président des maires de France est l'artisan du projet.

À écouter également dans ce journal

- Depuis qu'il a limogé le patron du FBI, Donald Trump est menacé de destitution.

- Jean-Luc Mélenchon sera face à Patrick Mennucci (PS) pour les législatives à Marseille.



- Manuel Valls est dans une position inconfortable depuis sa décision de demander l'investiture de La République En Marche pour les législatives. Il est menacé d'expulsion par le PS et n'est pas certain d'obtenir son investiture au mouvement du nouveau président élu.



- Anne Hidalgo, Christiane Taubira et Martine Aubry lance un mouvement. Benoît Hamon a également déclaré mercredi 10 mai qu'il lançait son propre mouvement.



- Procès de Francis Heaulme : le tueur en série fait volte-face et contredit ses propres déclarations faites par le passé devant les enquêteurs.



- À partir du 1er juillet, une amende de 68 euros sera mise en place pour ceux qui n'ont pas la vignette Crit'Air.



- Football : la finale de la Ligue des Champions oppose le Real Madrid avec la Juventus de Turin.