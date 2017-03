publié le 07/03/2017 à 19:47

Les salariés du secteur public étaient dans la rue aujourd'hui. Marre de "faire toujours plus avec moins" : infirmiers, aides-soignants ou encore assistantes sociales ont manifesté dans toute la France pour dénoncer leurs conditions de travail, rejoints par d'autres représentants des services publics. "Ils font entendre leur voix et on l'entendra de plus en plus pendant la campagne, pendant les législatives ensuite", estime Alain Duhamel. Selon l'éditorialiste, c'est surtout à la rentrée prochaine que cette voix va réellement s'élever. "Je crois à tort ou à raison, j'espère me tromper, qu'il y aura un troisième tour social, non seulement houleux, mais tumultueux, cet été et surtout cet automne".



Pour Alain Duhamel, ce troisième tour social ne sera pas le même selon le candidat élu. "Si c'est François Fillon qui l'emporte, il est l'ennemi numéro 1 pour les fonctionnaires (...) Si c'est Emmanuel Macron, c'est aussi un adversaire, mais pas de la même façon. (...) Là aussi il y aurait un problème".

"Mais si c'est Marine Le Pen, il y aura un troisième tour social, simplement lui, il sera dans le secteur privé". Alain Duhamel estime que pour le privé, l'arrivée de Marine Le Pen, serait "un cataclysme", alors qu'avec les deux autres candidats, "ça ne changerait pas grand chose".