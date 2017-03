publié le 01/03/2017 à 19:13

François Fillon a donc dramatisé, au maximum, la situation dans laquelle il se trouve. Après avoir annulé à la dernière minute sa venue au Salon de l'agriculture, le candidat de la droite et du centre a organisé une conférence de presse pour annoncer lui-même qu'il était convoqué par les juges le 15 mars prochain aux fins de mise en examen. François Fillon a, dans le même temps, confirmé qu'il ne renonçait pas à sa candidature, tout en dénonçant un "assassinat politique" et un "viol" de l'état de droit à son égard. Pour lui pas de doute, le pouvoir judiciaire a pris "en otage" la présidentielle et il s'en remet donc seulement au suffrage universel. Mais se présenter comme une victime, est-ce une bonne stratégie ?



Pour Alain Duhamel, "c'est médiatiquement réussi, politiquement raté et judiciairement absurde". L'éditorialiste estime que François Fillon a réussi à détourner l'attention de sa mise en examen. "La seule réplique possible était de créer un énorme choc." Un choc qu'il a intelligemment orchestré en commençant par repousser sa venue au Salon de l'agriculture, puis en annonçant une conférence de presse, dont personne ne connaissait la teneur.

"Mais politiquement parlant, c'est complètement raté. À la fin de la journée, il est plus faible qu'il ne l'était au départ. Il est totalement enfermé sur le terrain le plus dangereux pour lui, qui est le terrain judiciaire. Il le sait et surtout, il apparaît comme un candidat aux abois", juge Alain Duhamel.