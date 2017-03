"Brut", le média des millennials

publié le 12/03/2017 à 21:20

Brut n'a que quatre mois, mais déjà 180.376 "like" sur Facebook. Ce nouveau média d'information 100% digital et 100% vidéo a été fondé par Renaud Le Van Kim, ancien producteur du Grand Journal, et Guillaume Lacroix, cofondateur de Studio Bagel. "C'est une plateforme d'information vidéo traitant de l'actualité (...) Chaque jour il y a entre 5 et 10 vidéos [courtes] qui sont publiées sur les réseaux sociaux et qui offrent des clés de compréhension sur l'actualité", explique Guillaume Lacroix.



Le média est-il Facebook dépendant ? "De manière très arrogante, c'est plutôt que ce soit Facebook qui soit Brut dépendant à terme", s'amuse Renaud Le Van Kim avant de déclarer tout son amour à l'équipe du réseau social, avec qui "ça se passe très très bien". La ligne éditoriale de Brut séduit particulièrement les millennials, la native generation.

L'actu des médias :

- Pierre Bouteiller, grande voix de la radio, s'est éteint vendredi 10 mars à l'âge de 82 ans. Sa dernière émission à France Inter remonte à avril 1999 mais il avait continué à travailler sur TSF Jazz jusqu'à il y a encore deux ans.

- Télévision : en 2016, les femmes appelées comme expertes sur les plateaux n'ont été que 38%, selon l'enquête annuelle publiée par le CSA



- Mélanie, jeune trisomique, présentera la météo mardi 14 mars sur France 2 dans le cadre d'une campagne menée par l'Unapei, première fédération française d’associations de représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs familles



- Présidentielle 2017 : un débat supplémentaire aura lieu conjointement sur BFMTV et CNews mardi 4 avril.



- D'après le site Puremedia, la chaîne NRJ12 s'apprêterait à relancer La Ferme, célèbre émission de TF1.