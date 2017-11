publié le 07/11/2017 à 08:36

Marcel Campion et ses amis forains menacent toujours de nouveaux blocages. Lundi 6 novembre, les forains ont provoqué de nombreux embouteillages sur les voies d'accès à Paris. Ils protestent contre la suppression du marché de Noël sur les Champs-Élysées. Résultat : plus de 400 kilomètres de bouchons en région parisienne. Est-ce légitime ? Non, et c'est même scandaleux.



C'est scandaleux de prendre les automobilistes en otage, d'empêcher les gens de circuler et d'aller travailler, de bloquer les voies. On sait bien que c'est leur façon de faire. C'est le coup de force à chaque fois : ils utilisent leurs gros bahuts pour mettre la pression. L'année dernière, c'était sur la place de la Concorde pour la Grande Roue. Souvenez- vous aussi à Rouen, en octobre 2015 : toute la ville avait été bloquée parce que la municipalité avait décidé de déplacer la fête foraine en dehors du centre-ville.



Les forains ont-ils une chance de gagner la partie, et donc de maintenir le marché de Noël ? Pas sûr. Car il y a quand même eu un vote à l'unanimité au Conseil de Paris pour la suppression de ce marché. Droite et gauche ont dit "stop". D'ailleurs, parlons-en de marché ! Pardon, mais ce marché de Noël est honteux. Il n'a de "marché de Noël" que le nom. Honnêtement, il n'a rien de typique, rien qui témoigne de nos traditions. C'est le règne du "made in China" et du hot dog.

Franchement, ce marché contribue à dégrader plus encore les Champs-Élysées. La Mairie de Paris a raison de vouloir proposer autre chose. En tout cas de vouloir relever le niveau des prestations sur ce qui, aux yeux de la Terre entière, reste "la plus belle avenue du monde".

Marcel Campion a tort d'insister. Mais la question que l'on se pose c'est : pourquoi a-t-on laissé croire à monsieur Campion que tout était permis ? Pourquoi les maires de Paris, tour à tour, de Jacques Chirac à Bertrand Delanoë, en passant par Jean Tibéri et Anne Hidalgo, lui ont cédé ? Pourquoi y a-t-il eu un marché conclu de "gré à gré" entre lui et la ville de Paris en 2015 à propos de l'installation de la Grande Roue ? Est-ce que Marcel Campion a été particulièrement généreux avec les politiques ?



L'homme, en tout cas, n'a laissé personne indifférent. Et il ne manque pas d'imagination et d'idées pour faire vivre la fête foraine. Tant mieux ! Mais Marcel Campion et ses amis forains doivent comprendre qu’ils ne sont pas au Far West, que personne n'est propriétaire de la ville de Paris, et que s'ils estiment que la situation n'est pas juste ils doivent saisir la justice.