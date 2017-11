Marché de Noël interdit à Paris : Marcel Campion appelle à bloquer la ville

et La rédaction numérique de RTL

Depuis plusieurs jours, les réunions se succèdent, et Marcel Campion menace de bloquer Paris si la mairie ne change pas son fusil d'épaule. La raison de la colère ? Le refus de la mairie de paris opposé au "roi des forains" quant à l'installation de son marché de Noël sur les Champs-Élysées, comme chaque année depuis 2008. Mais Marcel Campion est un habitué des bras de fer.



Ce samedi 4 novembre, il rencontrait à nouveau le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, après une première rencontre la veille. Mais la rencontre n'a pas fait changer d'avis Marcel Campion. À RTL, ce dernier confirme qu'il y aura bel et bien des blocages lundi 6 novembre dans la matinée. "Tous les jours s'il le faut", dit-il. Les préavis de manifestation ont été déposés vendredi 3 novembre.

Mais Anne Hidalgo ne compte pas céder et campe sur sa position. "Mes prédécesseurs avaient eux aussi à subir les mêmes pressions. Il y a eu une décision du Conseil de Paris unanime. Je suis d'accord avec cette décision et mon rôle c'est de la faire respecter", a répliqué l'édile de Paris au micro de RTL.



La veille, Marcel Campion avait estimé qu'il n'y avait eu "aucun dialogue et concertation" avec la municipalité. "Je demande simplement qu'on soit respecté", avait également rajouté le "roi des forains", à propos de cette décision municipale. Le 31 octobre dans la soirée, des forains avaient tenté de s'installer sur les Champs-Élysées. Un important dispositif de police avait été déployé par la préfecture de police.