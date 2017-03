publié le 03/03/2017 à 08:15

L’équipe de campagne de François Fillon se réduit comme peau de chagrin. Après la conférence de presse du candidat de la droite mercredi dernier, au cours de laquelle il a annoncé son maintien dans la course à la présidentielle malgré son convocation devant les juges, plusieurs de ses proches ont décidé de prendre leur distance. Dernier en date, Thierry Solère, le porte-parole de François Fillon, annoncera sa démission ce vendredi 3 mars comme le révèle RTL.



Selon lui, "les conditions de réunion de la droite et du centre n’existent plus". L’ancien responsable de la primaire de la droite a réfléchi sur sa position ces derniers jours et estime que la candidature de François Fillon n’est plus tenable. D’autres poids lourds des Républicains pourraient également se prononcer dans les prochains jours, notamment Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, Christian Estrosi, président de la région PACA, et Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille. Au total, une soixantaine d’élus ont lâché François Fillon, pour la plupart des proches d’Alain Juppé. Le maire de Bordeaux est considéré par beaucoup d’entre eux comme l’unique recours possible.

À écouter également dans ce journal

- François Fillon, lui, tentera d’oublier ses défections en série avec un meeting ce vendredi soir à Aubervilliers et surtout un rassemblement de soutien programmé dimanche au Trocadéro à Paris, où 50.000 personnes sont espérées par les organisateurs.

- Le jeu de pistes dans la disparition de la famille Troadec se poursuit. Après le pantalon et la carte Vitale de la fille, retrouvés dans le Finistère, un livre appartenant au père a été découvert dans le même secteur et la voiture du fils à Saint-Nazaire.



- Donald Trump va-t-il devoir se séparer de son ministre de la Justice ? Jeff Sessions a finalement reconnu avoir rencontré, pendant la campagne, l'ambassadeur russe aux États-Unis, suspecté d'être l'espion en chef de Vladimir Poutine. Trump dénonce "une chasse aux sorcières".



- Le concert des Enfoirés, enregistré fin janvier, est diffusé ce vendredi soir sur RTL à partir de 21 heures. Un show pour la bonne cause et des moyens offerts aux Restos du Cœur, puisqu’un CD ou un DVD acheté permet de financer 17 repas. Première édition des Enfoirés sans Jean-Jacques Goldman.



- La 28e journée de Ligue 1 s’ouvre ce vendredi soir avec une belle affiche entre Bordeaux et Lyon, deux équipes qui visent un billet en Ligue Europa la saison prochaine. Le PSG reçoit Nancy samedi à 17 heures au Parc des Princes.