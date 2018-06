publié le 22/06/2018 à 08:16

La question des migrants est au cœur des débats en Europe. Jeudi 21 juin à Quimper, Emmanuel Macron a mis en garde contre le retour des nationalismes. "Une lèpre qui monte", a dit le chef de l'État.



"Je vous le dis avec beaucoup de gravité. Beaucoup la détestent, mais ils la détestent depuis longtemps et vous les voyez monter, comme une lèpre, un peu partout en Europe, dans des pays où nous pensions que c'était impossible de la voir réapparaître. Et des amis voisins, ils disent le pire et nous nous y habituons. Ils font les pires provocations et personne ne se scandalise de cela. On se retourne sur nous-même. On s'habitue à toutes les extrêmes dans les pays qui depuis des années sont pourtant pro-européens comme nous. Et sur ce sujet nos élites économiques, politiques, journalistiques ont une responsabilité immense !", s'est indigné le chef de l'État.

Le président qui gagne un point dans le baromètre BVA pour RTL Orange et La Tribune. + 9 points chez les sympathisants Les Républicains. Il perd en revanche à gauche. C'est, selon BVA la conséquence directe de l'épisode Aquarius.

À écouter également dans ce journal

International - En visite dans un centre de rétention, Melania Trump portait une veste sur laquelle était inscrit "Je m'en fiche complètement". Depuis le pays entier se demande à qui s'adressait le message.



Société - Alors que l'abaissement de la vitesse à 80km/h entrera en vigueur le 1er juillet prochain, le département de la Creuse a averti qu'il ne changerait pas les panneaux de signalisation.



Justice - Les frères Bogdnaoff ont été mis en examen pour abus de faiblesse. En garde à vue depuis mardi, ils sont soupçonnés d'avoir dérobé 800.000 euros à un homme se présentant comme un producteur de cinéma en lui faisant miroiter de juteux placements.



Coupe du Monde - L'Argentine a été battue par la Croatie 3-0. L'équipe de Messi est au bord de l'élimination. En revanche la France décroche son ticket pour les 8es de finale, après sa victoire 1-0 face au Pérou. À suivre aujourd'hui : Brésil - Costa Rica, Nigeria - Islande et Serbie - Suisse.