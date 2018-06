publié le 21/06/2018 à 20:54

Les frères Bogdanoff, jumeaux les plus célèbres du PAF, ont été mis en examen ce jeudi 21 juin pour abus de faiblesse. Ils nient toute implication. Ils avaient été placés en garde à vue mardi 19 juin à Paris. Igor et Grichka Bogdanov sont soupçonnés "d'escroquerie sur personne vulnérable et tentative d'escroquerie".





Igor et Grichka sont soupçonnés d'avoir escroqué, avec un troisième homme, une de leurs connaissances, un entrepreneur de spectacle parisien. Le dossier a été ouvert il y a quelques semaines après un signalement du Tracfin, le service anti-blanchiment du ministère des Finances, qui avait noté des sorties importantes d'argent sur le compte de ce producteur de cinéma et de théâtre.

La victime présumée, âgée de 49 ans, est présenté comme une personne vulnérable par la justice. Le préjudice est évalué à 800.000 euros pour acquérir des voitures de sport, des Ferrari, mais aussi investir dans des projets de spectacle, notamment pour la télévision. Le juge soupçonne des promesses non tenues.