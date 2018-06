publié le 22/06/2018 à 05:22

La popularité d'Emmanuel Macron stagne. L'image du président semble rester la même au mois de juin 2018 puisqu'il ne gagne qu'un point d'opinions favorables (41%), selon le baromètre politique BVA-Orange pour RTL et La Tribune publié ce vendredi 22 juin.





Avec quatre points en plus, c’est auprès des actifs que les bonnes opinions à l’égard du chef de l’État progressent le plus alors qu’à l’inverse, les bonnes opinions à son égard baissent auprès des 65 ans et plus pour s’établir à 41%, en amont d’une très discutée réforme des retraites.

Ce dernier sondage montre notamment que l'image d'Emmanuel Macron se droitise chez les Français. Ce mois-ci, la popularité présidentielle se réduit au centre et progresse de dix points à droite (50%), un mouvement probablement imputable au débat actuel sur les questions sociales et d’immigration. Cette avancée se conjugue avec un recul de la popularité du Président auprès des sympathisants de La République en Marche chez lesquels il perd 9 points et atteint un niveau de 82% qui constitue son plus bas niveau auprès de ses soutiens de référence depuis une mesure à 89% en octobre 2017.

Édouard Philippe au plus bas

42% des Français déclarent avoir une bonne opinion d’Édouard Philippe. Si ce niveau demeure élevé, cette légère régression d'un point, après une baisse de deux points en mai place le Premier ministre à son score plancher depuis son entrée à Matignon, un point au dessus du niveau le plus bas enregistré par François Fillon sur la période 2007- 2012 et très nettement devant les minimas de Manuel Valls (24%) et Jean-Marc Ayrault (25%).



La popularité d’Édouard Philippe auprès des sympathisants Les Républicains progresse de huit points en juin (61%). Mais les bonnes opinions le concernant perdent 5 points auprès des habitants de zones rurales (42%) dans un contexte médiatique occupé par l’abaissement de la limitation de vitesse sur les routes secondaires.

Wauquiez ne pâtit pas de l’affaire "Calmels"

Parmi les hausses et les baisses les plus notables des cotes d’influence, Alain Juppé semble retrouver un certain crédit auprès des Français (33%). Une hausse de cinq points qui peut s’expliquer par le contexte de turbulences au sein du parti Les Républicains. Du côté des baisses un recul assez notable est observé auprès de Gérard Collomb (19%) et de Marlène Schiappa (19%) qui perdent cinq points sur fond de montée des critiques autour des prises de position des deux ministres.





Laurent Wauquiez gagne deux points en juin (54%) et ne semble pas pâtir de l’éviction de Virginie Calmels. Auprès des sympathisants Les Républicains, sa cote d’influence reste également haute (62%). Virginie Calmels est par ailleurs située à un niveau plus bas auprès des sympathisants de la droite (23%) et des Républicains (21%).





55% des sympathisants de la droite souhaitent que Marion Maréchal ait davantage d’influence dans la vie politique française. Ce score en hausse de 6 points la situe à la 3ème position du classement auprès de cette population alors qu’elle domine toujours auprès des sympathisants du Front national (95%), devant Marine Le Pen (86%).



Enquête réalisée en ligne du 20 au 21 juin auprès de 1.000 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.