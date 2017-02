publié le 07/02/2017 à 08:12

François Fillon entame une nouvelle campagne. Après avoir présenté sa vérité sur l'affaire des emplois fictifs de sa femme, au cours d'une conférence de presse très suivie lundi, le candidat de la droite à l'élection présidentielle a prévu une réunion avec les parlementaires ce mardi 7 février dans la matinée. Avant de prendre la direction de Troyes, où il rencontrera notamment le maire de la ville, François Baroin, un temps évoqué en possible plan B.



"Il n'y a pas de plan B. Comme disait un de mes collègues, ce serait un plan B comme Berezina. Rien ne pourra me faire changer d'avis, je suis candidat pour l'élection présidentielle, je suis candidat pour la gagner", a lancé François Fillon devant les journalistes. L'ancien Premier ministre s'accroche donc. Le député Les Républicains Georges Fenech, qui avait un projet de pétition pour réclamer le retour d'Alain Juppé, semble avoir changé son fusil d'épaule : "Je serai loyal pour le soutenir".

- Comme promis lors de la conférence de presse, François Fillon a dévoilé plusieurs documents sur son site officiel : les revenus perçus par sa femme Penelope, d'un montant de 680.000 euros, et une déclaration de patrimoine (immobilier, bancaire, objets de valeur).

- Après l'arrestation musclée de Théo, des violences ont eu lieu à Aulnay-sous-Bois pour la troisième nuit consécutive. Quatre policiers ont été mis en examen, dont un pour viol. Le jeune homme de 22 ans est toujours hospitalisé et livre un témoignage accablant.



- Éléonore, la sœur de Théo, a fait part de sa détresse devant l'état physique et moral de son frère : "Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Déjà, physiquement il faut qu'il se rétablisse, je veux que mon frère aille bien."



- C'est une drôle d'affaire dans le monde de la corrida, plusieurs personnalités ont reçu des lettres piégées contenant des lames de cutter. C'est le cas notamment de Juan Bautista.



- La 24e journée de Ligue 1 débute ce mardi avec trois matches au programme : Montpellier-Monaco et Caen-Bordeaux à 19h, et PSG-Lille à 21h. Les Parisiens ont trois points de retard sur l'ASM au classement.