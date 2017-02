publié le 07/02/2017 à 07:00

Ébranlé par le tourbillon médiatique depuis qu'a éclaté l'affaire du "Penelopegate", François Fillon essaye tant bien que mal de sauver sa place de candidat de la droite à la présidentielle. Devant plus de 200 journalistes réunis dans son QG de campagne à Paris, l'élu a tenté de regagner le cœur de l'opinion et les rênes d'un parti dans la tourmente. Le député de Paris a réuni dans la foulée de cette conférence de presse les poids lourds des Républicains lors d'un comité politique, selon le Figaro. Une réunion en petit comité à laquelle Nathalie Kosciusko-Morizet a assisté.



Que s'est-il dit autour de cette table où étaient également réunis François Baroin, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse ou Bruno Le Maire ? François Fillon devra parvenir à rassembler l'ensemble de ces ténors Les Républicains derrière lui, malgré les révélations embarrassantes qui se succèdent. "Les explications de François Fillon étaient attendues, et il les a données avec force et solidité", déclarait pour sa part Nathalie Kosciusko-Morizet vendredi 27 janvier, au lendemain de l'explication du candidat au Journal de 20 heures sur TF1. Deux semaines plus tard, la présidente du groupe LR au Conseil de Paris soutient-elle toujours l'ancien premier ministre ?

L'ex-candidate à la primaire de la droite, qui a recueilli 2,6% des suffrages, s'est vu offrir par François Fillon la très chique deuxième circonscription de Paris, qui englobe les 5e, 6e et 7e arrondissements. Un cadeau qui a le don d’énerver certains membres de sa famille politique, à commencer par Rachida Dati. "Si Fillon donne sa circo à NKM, ce sera la guerre, et, faites gaffe, j’ai des munitions, je vais lui pourrir sa campagne", prévenait la maire du 7e arrondissement de la capitale fin janvier. La députée européenne a-t-elle mis ses menaces à exécution ?



>> Nathalie Kosciusko-Morizet répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux dès 7h45. Une interview à suivre en direct et en vidéo sur RTL.fr