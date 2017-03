et La rédaction numérique de RTL

publié le 02/03/2017 à 07:39

François Fillon garde le cap. Malgré sa convocation le 15 mars devant les juges, avec une éventuelle mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs, l'ancien Premier ministre maintient sa candidature à l'élection présidentielle. Cette décision ne fait pas l'unanimité au sein de sa famille politique. Avant la conférence de presse à la mi-journée mercredi, certains proches ont tenté de le faire renoncer, notamment Bernard Accoyer et Gérard Larcher. Bruno Le Maire a démissionné, tandis que l'UDI a suspendu son soutien durant la campagne.



Sur le terrain, les militants de François Fillon sont parfois déboussolés. Si certains essaient de garder le sourire et la confiance, d'autres sont beaucoup moins emballés. "Ça fait beaucoup, il a décidé d'aller au bout, je trouve que ce n'est pas une bonne idée. On va le soutenir, mais j'ai peur des conséquences qui pourraient être gravissimes. Je pense qu'il ne passera pas le premier tour", lâche ainsi un militant en Gironde. Un autre, fidèle à la droite mais dégoûté, envisage même de voter pour Emmanuel Macron.

À écouter également dans ce journal

- La Cour de Cassation a répondu aux critiques émises par François Fillon et Marine Le Pen, en assurant que les magistrats sont au-dessus des "reproches outranciers" et des "soutiens d'où qu'ils viennent", et "suivent leur rythme en toute indépendance".

- Emmanuel Macron va dévoiler son programme ce mercredi matin au Pavillon Gabriel. Dans un entretien au Parisien, le leader du mouvement En Marche ! envisage de supprimer les régimes spéciaux des retraites notamment.



- Les recherches se poursuivent pour faire la lumière sur la disparition de la famille Troadec. Le pantalon et la carte Vitale de Charlotte, la fille âgée de 18 ans, ont été retrouvés à près de 300 km du domicile familial, dans le Finistère. C'est une joggeuse qui a fait la découverte mercredi 1er mars dans la matinée, sur la commune de Dirinon, près de Brest.



- En marge du Salon de l'Agriculture, le salon du sandwich se tient en ce moment à Paris. L'occasion d'évoquer le succès inaltérable du jambon-beurre, le sandwich le plus vendu en France. Mais son prix de vente augmente régulièrement, en raison d'une qualité meilleure.



- En Coupe de France, l'OM s'est incliné mercredi à domicile contre Monaco (3-4, ap.), trois jours après avoir été giflé par le PSG. De leur côté, les Parisiens ont dominé Niort (0-2). Ils affronteront Avranches en quarts de finale.