Disparus d'Orvault : des effets personnels de la fille retrouvés près de Brest

publié le 01/03/2017 à 16:27

Alors que l'enquête se poursuit pour retrouver les membres de la famille Troadec disparus depuis le 16 février à Orvault (Loire-Atlantique), de nouveaux éléments troublants viennent s'ajouter à l'affaire. Le pantalon et la carte Vitale, de Charlotte, la fille âgée de 18 ans, ont été retrouvés à près de 300 kilomètres du domicile familial, dans le Finistère. C'est une joggeuse qui a fait la découverte mercredi 1er mars dans la matinée, sur la commune de Dirinon, près de Brest. La femme a immédiatement prévenu les gendarmes qui, après s'être rendus sur place, ont placé les effets personnels de la jeune fille sous scellés. La cellule des techniciens d’investigation criminelle est sur place, renforcée par une équipe de policiers nantais qui ont été alertés.



Cette découverte jette un peu plus le trouble sur cette affaire, alors que seul l'ADN de Charlotte n'a pas été retrouvé parmi les multiples traces de sang découvertes au domicile d'Orvault. La famille Troadec, composée des parents Pascal et Brigitte et de leurs deux enfants Sébastien et Charlotte, n'ont plus donné de signe de vie depuis plus de deux semaines.

Depuis l'ouverture d'une information judiciaire "contre X" pour homicides volontaires, enlèvements et séquestrations, les enquêteurs sont particulièrement intrigués par la personnalité du fils, qui postait régulièrement sur les réseaux sociaux des messages sombres liés à des relations difficiles avec son père.