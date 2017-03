publié le 02/03/2017 à 07:07

Derrière la justice que François Fillon pourfend avec colère, ce sont trois juges qu'il attaque frontalement. Dans le scandale des soupçons d'emplois fictifs pesant sur sa femme, le candidat de la droite voit désormais son avenir judiciaire être entre les mains des trois magistrats instructeurs en charge de l'enquête depuis l'ouverture de l'information judiciaire par le parquet national financier.



Vendredi 24 février, Jean-Michel Hayat, président du tribunal de grande instance de Paris, a nommé Serge Tournaire, 51 ans, comme premier magistrat instructeur. Il mènera l'enquête avec les juges Aude Buresi et Stéphanie Tacheau.

Serge Tournaire

À 51 ans, il est devenu ces dernières années une figure aussi emblématique de la justice financière qu'il est un personnage discret. Arrivé en 2009 au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, ce coureur de fond est un magistrat redouté. La liste des enquêtes sensibles qu'il mène avec ses collègues est longue : accusations de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, sondages de l'Élysée, arbitrage Tapie, Bygmalion, système de fraude fiscale reproché au géant bancaire suisse UBS, enquête sur l'empire de l'homme d'affaires corse Michel Tomi en Afrique.

Réputé "moins souple" que son collègue Renaud van Ruymbeke dans ses relations avec les justiciables et leurs avocats, voire "antipathique" et "rude" aux yeux de certains, il est néanmoins reconnu pour sa rigueur et sa loyauté par plusieurs avocats qui ont affaire à lui. "Ce n'est pas une tête brûlée", concède l'un d'eux, qui conseille un protagoniste du dossier Fillon.



Ancien juge d'instruction à Ajaccio puis à Marseille, où il était spécialisé dans les affaires de criminalité organisée, il s'est distingué dans le dossier du financement libyen en ordonnant le placement sur écoute téléphonique de Nicolas Sarkozy et de plusieurs de ses proches, ce qui a outré l'ancien chef de l'État. Résultat, de nouveaux soupçons sont nés des conversations, qui ont provoqué l'ouverture d'une enquête ultérieure et la mise en examen de l'ancien locataire de l'Élysée pour des soupçons de corruption d'un ancien magistrat de la Cour de cassation. En février, il a également ordonné le renvoi en procès de quatorze personnes, dont Nicolas Sarkozy, dans le dossier Bygmalion. Fait rare, il a signé seul son ordonnance, Renaud van Ruymbeke ne partageant pas son point de vue sur une responsabilité pénale de l'ancien chef de l'État.

Aude Baresi

Âgée de 39 ans, elle est arrivée en septembre 2013 au pôle financier après avoir été notamment en poste à Metz. Elle a une réputation de magistrate intransigeante. Elle a notamment mené, avec Renaud van Ruymbeke, l'enquête sur le financement des campagnes du FN aux législatives de 2012 et a ordonné le renvoi du parti en procès. Avec Serge Tournaire, Aude Buresi mène aussi l'enquête sur les pratiques de l'ancien numéro un du renseignement, Bernard Squarcini, depuis qu'il est passé dans le privé. "Serge Tournaire et Aude Buresi travaillent très bien ensemble, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Fillon", glisse un observateur des dossiers financiers.

Stéphanie Tacheau

Arrivée en septembre 2015 au pôle financier, Stéphanie Tacheau, 45 ans, a été en poste à Abbeville et juge d'instruction à Bobigny dans le passé. Elle est notamment saisie avec Renaud van Ruymbeke de l'enquête aux ramifications internationales sur les soupçons de corruption pour masquer des cas de dopages d'athlètes russes.