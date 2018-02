publié le 26/02/2018 à 18:35

Le gouvernement utilisera les ordonnances pour réformer la SNCF et s'attaquer au statut des cheminots. Édouard Philippe a présenté ce lundi 26 février au matin la méthode et le calendrier de la réforme du rail.



Le Premier ministre veut aller vite, faire voter les principes clés de la réforme avant l'été et confirme donc qu'il utilisera une nouvelle fois les ordonnances pour faire face à une situation qu'il qualifie "d'alarmante". "Il est temps d'oser mener la réforme que tous les Français savent nécessaire", a-t-il souligné, prônant "un nouveau pacte ferroviaire".

"Je ne cherche l'affrontement avec personne", avait affirmé disait Édouard Philippe. Les syndicats promettent déjà le contraire car le gouvernement a décidé de s'attaquer à un totem : le statut des cheminots. Une journée de mobilisation est d'ores et déjà prévue pour le 22 mars prochain.

À écouter également dans ce journal

Écologie - La FNSEA lance un plan pour réduire l'utilisation des pesticides. Le premier syndicat agricole a dévoilé aujourd'hui au Salon de l'Agriculture ses 250 solutions pour répondre aux attentes de la société.



Santé - Dès l'année prochaine, les étudiants en santé devront effectuer un service sanitaire. Pendant 6 semaines, ils iront dans des écoles, collèges, universités pour mener des actions de prévention.



Politique - Resté muet jusqu'ici, Alain Juppé a réagi aux propos de Laurent Wauquiez qui l'accusait d'avoir "cramé la caisse" à Bordeaux. Pour le maire de la ville, ces propos sont "d'une vulgarité extrême".



Justice - Le Parquet de Lorient a ouvert une enquête préliminaire visant l'ancien garde des Sceaux Jean Jacques Urvoas. L'ex-député du Finistère est soupçonné de détournement de fonds publics après l'achat, puis la mise en vente de sa permanence parlementaire.