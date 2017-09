publié le 18/09/2017 à 18:56

Les routiers pourraient faire reculer le gouvernement Philippe, après avoir déjà réussi à remporter le bras de fer lors du passage de la loi El-Khomri en avril dernier. Cette fois, c'est la possibilité dans les très petites entreprises de signer des accords en interne sans respecter les accords collectifs de branche qui inquiètent les chauffeurs.



80% des entreprises du secteur seraient concernées par la mesure, et l'ampleur des mouvements envisagés par les syndicats majoritaires, CFDT (majoritaire), ajoutés aux promesses de blocage du pays par la CGT et FO lundi prochain, ont amené le gouvernement à donner des gages. Une commission pourrait être créée pour surveiller les accords dans les PME pour faire respecter les accords de branches. Le secteur des transports bénéficierait donc d'un traitement spécial, sans que la loi ne soit remise en cause dans sa globalité.

Un risque d'appel d'air pour le gouvernement, qui pourrait voir de nombreuses demandes particulières affluer, encouragées par ce premier succès des routiers. Le gouvernement commence à s'inquiéter de l'ampleur des contestations, et craint particulièrement "une coagulation" des mouvements, qui pourrait rapidement bloquer le pays.



