publié le 04/05/2018 à 11:52

C'est un nouveau témoignage accablant pour le meurtrier présumé d'Angélique. Alors que David Ramault vient d'être mis en examen pour "séquestration de mineur de 15 ans pour faciliter un crime ou un délit", "viol sur mineur de 15 ans" et "meurtre sur mineur de 15 ans" avec la "circonstance que ces faits ont été commis en récidive légale", l'homme de 45 ans se serait exhibé devant des adolescents quelques jours avant les faits.



Selon BFMTV, un témoin affirme avoir vu le suspect passer à l'acte dans un bus, il se serait ainsi masturbé devant plusieurs personnes. Ce témoignage va permettre de faire avancer l'enquête, notamment concernant la personnalité de David Ramault. Les propos du témoin ont été rajoutés dans le cadre de l'information judiciaire en cours, selon la chaîne.

Celui qui a avoué le viol et le meurtre d'Angélique avait déjà été condamné par la justice en 1996 pour "viol avec arme", "attentats à la pudeur aggravés" et "vol avec violence", entraînant de fait son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS). En 1994, alors âgé de 21 ans, David Ramault a commis trois agressions sexuelles sur des quadragénaires et un viol sur une jeune fille de 12 ans, dans l'agglomération lilloise.