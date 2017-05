publié le 12/05/2017 à 18:35

Le premier déplacement à l'étranger d'Emmanuel Macron sera donc à Berlin. Après la passation de pouvoir, dimanche 14 mai, le nouveau président rencontrera la chancelière Angela Merkel dès le lendemain. Pendant ce temps, La République En Marche! se débat un peu avec les investitures pour les élections législatives. 428 noms ont été annoncés hier, jeudi 11 mai, mais les circonscriptions les plus sensibles pour les candidats les plus en vue, attendront mercredi prochain.



Et François Bayrou est en colère : le président du MoDem voulait 130 investitures, il n'en obtient que 40. Il réunit un bureau politique dans la soirée de ce vendredi, quant aux leaders d'En Marche! ils s'efforcent de minimiser les tensions. Emmanuel Macron veut amener du renouveau à l'Assemblée nationale. Il y a d'ailleurs des profils atypiques pour ces législatives, c'est le cas de Dimitri Houbon qui a 26 ans et est assistant juridique.

À écouter également dans ce journal

-Tarn : Grosse frayeur pour les habitants de Boissezon dans le Tarn. L'un des leurs est récemment décédé et un arsenal impressionnant a été retrouvé chez ce collectionneur.

-Emploi : la dernière statistique sous François Hollande montre que l'emploi salarié repart tout doucement. Le secteur marchand a créé près de 50.000 postes au premier trimestre cette année.



- Retraite : un site internet permet de corriger les erreurs des relevés retraite. Il a été lancé ce vendredi et ne coûte que 10 euros.



- Justice : cette aide-soignante est accusée d'avoir empoisonnée 13 pensionnaires d'une maison de retraite. Elle est jugée devant la Cour d'assises de la Savoie.



- Rugby : Le Stade français vise son premier titre européen en Rugby. Il affronte les Anglais de Gloucester à Edimbourg, en finale du Challenge européen.