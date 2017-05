publié le 03/05/2017 à 18:14

C'est un cadeau comme on aimerait qu'il en arrive plus souvent dans sa boîte aux lettres. Fin mars, la secrétaire de mairie d’Alban, village de 1.000 habitants situé dans le Tarn, a découvert une enveloppe remplie d'une liasse de billets lors de la relève du courrier adressé à la commune, comme le raconte 20 Minutes. La somme "dépasse les 5.000 euros" selon le journal. L'enveloppe, sans adresse mais estampillée du logo de la Banque de France, a créé la surprise au sein de la municipalité.



Prévenu immédiatement par la secrétaire de mairie, le maire d'Alban, Jean-Louis Fournier, a d'abord cru à une farce et à de faux billets. "Mais à la texture, j’ai bien compris qu’il s’agissait de vrais", raconte-t-il à 20 Minutes. Suite à une déclaration en gendarmerie, le maire apprend qu'il ne s'agit pas d'argent volé... Mais le mystère persiste : l'identité du généreux donateur reste inconnue. "Nous n’avons pas d’indice, mais j’aimerais savoir de qui il s’agit pour remercier ce donateur ou cette donatrice", explique le maire. Finalement considéré comme un don à la commune après consultation des Finances publiques, le surprenant cadeau a été intégré au budget du centre communal d’action sociale d'Alban.