publié le 24/04/2017 à 17:51

Son arrivée en tête du premier tour n'a pas convaincu tout le monde; son discours de victoire non plus. Avec 23,86 % des voix, Emmanuel Macron est le candidat qui a fédéré le plus d'électeurs au 23 avril. Celui qui collectionne les soutiens officiels depuis 24 heures va devoir composer avec des voix plus sceptiques, comme celle de Nicolas Bedos. L'humoriste a utilisé les réseaux sociaux pour dire tout le mal qu'il pense de la prise de parole du fondateur d'"En Marche !", après l'annonce des premiers résultats, qui le situent face à Marine Le Pen pour le second tour.



"Qu'on présente d'urgence des auteurs à notre fringant candidat. Il mérite de meilleurs textes. La République aussi", a ironisé l'acteur et réalisateur de Monsieur et Madame Adelman dans un message partagé sur Facebook et Twitter. Nicolas Bedos pointe du doigt les "longueurs" et "l'inouïe faiblesse du style" de son discours, "indigne du moment', aux "formules de victoire follement prématurées". Pour le cinéaste, Emmanuel Macron a fait preuve d'une "choquante frivolité face à la gravité de l'enjeu.'



"Le deuil d'une élection"

"Le FN casse la baraque, une grande partie des électeurs portent le deuil d'une élection, la classe politique toute entière titube en ne sachant même plus à quel taulier se vouer... et le gars se tripote comme s'il fêtait son Bac", estime le chroniqueur. Avant de conclure par un trait d'humour : "Pour les plumes orphelines qui seraient intéressées, déposez votre CV". Avec près de 8.000 mentions "J'aime" sur Facebook, le message de Nicolas Bedos semble avoir trouvé résonance.

Dans son discours du 23 avril, Emmanuel Macron s'est félicité d'avoir "changé le visage de la politique française", affirmant que "Le sentiment profond, organique, millénaire, qui a toujours porté notre peuple, l'engagement pour la patrie, l'énergie pour l'intérêt collectif, au-delà des divisions, l'ont emporté ce soir."