publié le 06/06/2018

Quatre départements sont toujours maintenus en vigilance orange orages (Deux-Sèvres, Vienne, Charente et Charente-Maritime) et un pour alerte inondation (Eure).



Mercredi 6 juin, le matin le temps sera encore relativement calme à l'exception de pluies parfois orageuses des Charentes à la Normandie et l'est de la Bretagne, et sur les Cévennes. Le ciel sera généralement très chargé, plus lumineux des Alpes à la Méditerranée.



L'après-midi le risque orageux se généralisera à presque tout le pays excepté le pourtour méditerranéen, qui bénéficiera d'un temps sec avec éclaircies, ainsi que l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Sur ces deux régions, de vastes entrées maritimes océaniques apporteront un ciel bas et gris le matin, plus morcelé l'après-midi, ponctué de bruines.

Ailleurs l'après-midi sera souvent agitée avec des orages parfois forts accompagnés de vent violent, pluie intense ou grêle localement.

Le soir le temps se calmera en plaine, plus tardivement sur le relief de l'Est. Près du littoral de la Manche balayé par un petit vent de Nord-Est, du nord Bretagne au Nord et Pas-de-Calais, l'activité sera moindre, les averses plus brèves et rarement orageuses.

Les températures

Les températures évolueront peu. Les maximales iront de 16 à 21 degrés sur les façades Manche et Atlantique et au sud de la Garonne, 22 à 26 degrés en général ailleurs, encore 27 à 30 degrés en plaine d'Alsace.