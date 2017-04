Le journal de 12h30 : le patron de la boulangerie Paul appelle à voter Fillon

publié le 10/04/2017 à 13:46

Treize jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, la campagne électorale garde son suspens et chaque soutien compte. Le patron des boulangeries Paul, Francis Holder, a créé la polémique en apportant son soutien à François Fillon. Il a également expliqué qu'il était "l'ambassadeur" des 14.000 personnes qui travaillent dans son entreprise. Non prévenus, ces derniers revendiquent leur liberté de choix : "Ça m'a étonné qu'il parle au nom de tous les salariés", a déclaré l'un d'entre eux. Le délégué syndical CFDT demande des excuses au patron des boulangeries.



Ils sont désormais quatre à pouvoir prétendre être qualifiés au second tour. Selon un sondage Kantar Sofres- OnePoint pour RTL, LCI et Le Figaro, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont en tête avec 24% d'intention de vote. Pour la première fois, Jean-Luc Mélenchon double François Fillon avec 18% des intentions de vote, contre 17% pour le candidat des Républicains.

À écouter également dans ce journal :

- "La France n'est pas responsable du Vel d'Hiv", selon Marine Le Pen, en référence à l'arrestation et à la déportation de 13.000 Juifs en 1942. Faute d'écart ou propos délibérés ? La phrase de la candidate FN prononcée dimanche 9 avril fait polémique.

- L'animatrice d'RTL Flavie Flament veut faire passer la prescription des crimes sur mineurs de 20 à 30 ans à compter de la majorité. La mission qu'elle copréside a été remise lundi 10 avril à la ministre des Familles Laurence Rossignol.



- Trois astronautes et colocataires de Thomas Pesquet en orbite autour de la Terre ont quitté la station spatiale internationale ce lundi 10 avril. Le Français rentrera le 2 juin prochain.



- Alerte maximale en Nouvelle-Calédonie, avant l'arrivée du cyclone Cook. Les vents atteignent les 200 km/h.



- En légère baisse dans les sondages, Emmanuel Macron a taclé Marine Le Pen, sur la rafle du Vel d'Hiv et Jean-Luc Mélenchon sur sa politique de désarmement.



- La Guyane est toujours dans une impasse, après plus de deux semaines de mouvement social.



- Une minute de silence a eu lieu lundi 10 avril à Stockholm en Suède, après l'attentat terroriste qui a fait 4 morts et 15 blessés, vendredi 7 avril.



- L'Égypte s'apprête à renouer avec l'État d'urgence, suite aux deux attentats perpétrés contre deux églises coptes et qui ont fait 44 morts.