Attentat à Stockholm : l'auteur présumé devait être expulsé de Suède

publié le 09/04/2017 à 14:09

L'attentat au camion bélier survenu à Stockholm en Suède vendredi 7 avril a causé la morts de quatre personnes et fait 15 blessés. La police suédoise a annoncé ce dimanche qu'il s'agissait de deux Suédois, un Britannique et un Belge. "Nous avons confirmé les identités des personnes décédées et leurs familles ont été informées", a indiqué un responsable de la police de Stockholm au cours d'une conférence de presse.



Par ailleurs, des éléments de l'enquête montrent que l'auteur présumé de cet attentat est un demandeur d'asile débouté d'une demande de permis de séjour. L'homme interpellé est soupçonné d'"acte terroriste", il a été arrêté vendredi 7 avril et placé en garde à vue le lendemain. Il s'agit d'un Ouzbek de 39 ans qui montrait "de l 'intérêt pour des organisations extrémistes comme l'État islamique" a indiqué la police. Un deuxième suspect a également été place en garde à vue.

Dans un premier temps soupçonné "d' homicides à caractère terroriste", l'individu serait en réalité le chauffeur du camion. Selon une porte-parole de l'entreprise de transports Spendrups, le véhicule avait été "volé à l'occasion d'une livraison à un restaurant". ll a terminé sa course dans un grand magasin.