publié le 18/05/2017 à 13:30

Karim Benzema : "Pour qui se prend-il pour demander des explications ?"

> Télécharger Le journal de 12h30 : Le gouvernement organise son premier conseil des ministres Crédit Image : RTL | Durée : 15:21 | Date : 18/05/2017

Le premier conseil des ministres a eu lieu ce jeudi 18 mai. 22 ministres, un Premier ministre et un président se sont réunis à l'Élysée dans le salon des Ambassadeurs, entre ceux qui ont l'habitude de l'exercice et ceux qui ne l'ont pas encore. C'est en effet une première pour Nicolas Hulot, ancien animateur phare d'Ushuïa et désormais ministre d'État à la transition écologique. Les ministres de droite Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont également fait connaissance avec des camarades de classe qui ne sont pas forcément du même bord politique.

Le chef de l'État a demandé un gouvernement "collectif" avec un Premier ministre qui arbitre. "Nous ne sommes plus cantonnés à des étiquettes. Ce ne sont pas nos origines politiques qui vont nous empêcher de travailler intelligemment pour la France", a déclaré le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner. Les ministres vont par ailleurs devoir soutenir les candidats de la majorité présidentielle et il n'y a pas d'état de grâce : 45% des Français déclarent faire confiance à Emmanuel Macron tandis que la cote de popularité du nouveau Premier ministre Édouard Philippe atteint les 36%. François Hollande avait commencé son quinquennat avec 58% de cote de popularité en mai 2012.

À écouter également dans ce journal :

- François Baroin est en déplacement à Pessac (Gironde), afin d'y rencontrer Alain Juppé pour essayer de réunir sa famille politique et de soutenir les candidats pour les législatives.



- Le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est le dossier chaud qui attend Nicolas Hulot, nommé ministre de la transition écologique. Un médiateur a été nommé pour "tout remettre à plat", selon Édouard Philippe.



- La courbe du chômage atteint son plus bas niveau depuis 2012 : il représente 9,3% de la population active française (-0,4 point)



- Procès Francis Heaulme : le "routard du crime" de Montigny-les-Metz a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à la cour d'Assises de la Moselle. L'accusé n'a fait aucun aveu et fait appel. Il y aura donc un sixième procès et les familles sont épuisées.



- L'opérateur Orange propose une nouvelle offre à ses clients : les communications et SMS passés depuis l'étranger seront facturés comme si elles étaient passées de France.



- Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps dévoile ce jeudi 18 mai, la liste des joueurs retenus pour le match Suède-France. On attend surtout la riposte musclée à Karim Benzema, suite à une interview du joueur qui lui en veut de ne pas le sélectionner depuis l'affaire de la sex-tape.