et Stéphane Carpentier

publié le 12/04/2018 à 13:12

"À l'avenir, chacun aura son quart d'heure de célébrité", prophétisait Andy Warhol en 1968. Le paisible village de Berd'huis et son millier d'habitants dans l'Orne a droit à toute une heure de célébrité.



Emmanuel Macron accorde sa première grande interview au 13 heures de TF1 en direct, depuis l'école du village. Le Président est arrivé en Normandie peu après midi et le village est bouclé jusqu'à 5 kilomètres à la ronde.

"En matière de pédagogie, nous n'en faisons pas assez", a reconnu Édouard Philippe en début de semaine. L'objectif de cette interview dans un format et un décor inédits est d'expliquer les choix de l'exécutif et de s'adresser à ceux qui se sentent oubliés : les retraités, les professionnels de santé, les étudiants, mais aussi et surtout les cheminots, alors que la grève redémarre ce soir à la SNCF.

À écouter également dans ce journal

Société - Le Super U de Trèbes a rouvert près de trois semaines jour pour jour après la prise d'otages jihadiste qui a coûté la vie à trois personnes.



Société - À Notre-Dame-des-Landes, les forces de l'ordre sécurisent la zone pour permettre le déblaiement de la trentaine de squats détruits ou en cours de destruction.



Justice - Les principaux prévenus Julien Coupat et Yildune Lévy ont été relaxés jeudi des poursuites de sabotage d'une ligne SNCF et d'association de malfaiteurs pour lesquels ils ont comparu devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre du procès du "groupe de Tarnac".



International - Le drapeau syrien flotte aujourd'hui sur Douma. L'enclave rebelle de la Ghouta orientale a été totalement reprise, affirment ce matin les Russes, alliés de Bachar el-Assad.