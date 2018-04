Procès Tarnac : Julien Coupat et Yldune Lévy relaxés

publié le 12/04/2018 à 11:16

Un mois après le début de leur procès, le tribunal correctionnel de Paris a rendu sa décision concernant Julien Coupat et Yildune Lévy. Le couple membre du groupe dit "de Tarnac" et jugé pour association de malfaiteurs a été relaxé. Ils étaient tous deux accusés d'avoir, avec six autres personnes, participé au sabotage simultané de plusieurs lignes de TGV en 2008.



Après un mois de procès dont une journée consacrée à la reconstitution des faits, "l’instruction a permis de comprendre que le groupe de Tarnac était une fiction", a expliqué la Présidente du tribunal. La ligne de défense de Julien Coupat et Yildune Lévy reposait sur la falsification d'un procès verbal par la police. Celui-ci manifestait plusieurs incohérences vis-à-vis des emplois du temps des deux accusés la nuit du sabotage.

Seul chef d'accusation retenu : refus de prélèvement ADN, pour lequel le couple bénéficie d'une dispense de peine.

