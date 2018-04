publié le 12/04/2018 à 11:40

L'émotion est forte à l'entrée du supermarché. Meurtri par les attentats dans l'Aude perpétrés il y a trois semaines, le Super U a rouvert ses portes jeudi 12 avril. Les clients faisaient la queue devant les portes du bâtiment dès le matin, caddie en mains, comme l'a remarqué le correspondant de RTL sur place. Le personnel du magasin s'est réuni devant les vitres du Super U en hommage aux victimes avant de faire entrer la clientèle.



Un livre d'or a également été laissé à disposition des visiteurs pour laisser des messages de soutien et de condoléances à toute l'équipe : "On vous souhaite tout le courage possible pour la reprise après ce malheur. Toutes nos pensées sont avec vous" ; "Bon courage à toutes l'équipe U, cliente de ce magasin depuis mon plus jeune âge je vous souhaite le meilleur. Tous solidaires !"

Les clients laissent des messages de soutien au personnel du magasin à Trèbes, le 12 avril 2018 Crédit : Patrick Tejero / RTL

La triple attaque terroriste perpétrée par Radouane Lakdim le 23 mars dernier a fait quatre morts au total. Parmi eux, le boucher du supermarché, Christian Medves, assassiné pendant la prise d'otages. Le gendarme Arnaud Beltrame, qui a échangé sa place avec celle d'un otage, a sacrifié sa vie. Jean Mazières, viticulteur à la retraite, a également été tué par le terroriste, tout comme Hervé Sosna, un client retraité du supermarché.