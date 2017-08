Une cellule "dédiée" à la sécurité des lieux culturels sera créée à la rentrée

publié le 10/08/2017 à 13:33

Il s'agira de "partager toute information relative à la sécurité des lieux culturels". D'après une annonce faite par le ministère de la Culture, le gouvernement souhaite, dès la rentrée, créer une cellule interministérielle dédiée à la protection des sites et événements culturels. Ces lieux constituent les cibles privilégiées d'attaque terroristes, comme cela a été le cas le 13 novembre 2015 au Bataclan ou plus récemment au pied de la Tour Eiffel.



Cette organisation devrait permettre de prolonger le travail de la mission sur la sécurité des manifestations culturelles, confiée l'été dernier à l'ancien préfet Hubert Weigel, et qui avait permis d'élaborer un guide de bonnes pratiques, publié en avril.

Le débat sur la sécurité des grands événements avait été relancée après l'attentat qui avait fait 22 morts en mai à la sortie d'un concert à Manchester au Royaume-Uni.

Plus d'accompagnement pour les manifestations culturelles

Cette "cellule" devra également assurer le suivi des aides accordées à des manifestations culturelles au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR), "qui a vocation à prendre le relais" du fonds d'urgence pour le spectacle vivant lancé en 2015, précise le compte rendu du conseil des ministres.



La ministre de la Culture a par ailleurs annoncé en conseil des ministres que son ministère se doterait prochainement d'un "interlocuteur unique sur la question des festivals", et ce en plein débat sur leur diversité et sur les risques pour leur financement liés à la baisse des dotations aux collectivités.



Devant l'Assemblée nationale, Mme Nyssen a souligné mercredi après-midi la "vitalité" des festivals, en assurant avoir conscience des "craintes" qui pèsent sur la survie de certains d'entre eux. Elle a assuré oeuvrer avec les collectivités locales "pour accompagner en priorité" les festivals qui, notamment, proposent une "programmation exigeante" et desservent les "zones les moins bien dotées, périurbaines et rurales".