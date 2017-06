publié le 20/06/2017 à 08:39

À côté de l'arrivée d'un énorme groupe La République En Marche, celle d'un groupe d'une cinquantaine de députés MoDem est l'autre nouveauté de cette Assemblée nationale sortie des urnes. "Les Trois mousquetaires étaient des Béarnais, comme François Bayrou. Il en a conservé le caractère, le goût des duels à fleurets pas toujours mouchetés ; mais aussi un penchant irrésistible pour la vantardise", constate Éric Zemmour. Ainsi, "quand Bayrou déclare que 'c'est le groupe MoDem historiquement le plus fort qu'on ait connu', il oublie seulement de préciser qu'il n'y a jamais eu de groupe MoDem à l'Assemblée nationale", poursuit-il.



"Macrona réalisé le rêve qu'a porté Bayrou pendant vingt ans : celui d’une coalition mariant enfin le centre-droit et le centre-gauche", analyse Éric Zemmour, selon qui "Bayrou est le chaînon manquant entre Giscard et Macron". Il ajoute : "Bayrou est le carbone 14 de Macron. C’est la force et la faiblesse de Bayrou. Une mémoire, on la célèbre ou on l'efface. Selon les besoins et les intérêts du moment".