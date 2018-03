Le coût du service militaire et civil est "évalué à 3 milliards d'euros par an" par Arnaud Montebourg

publié le 30/08/2016 à 07:57

Près de dix jours après son entrée en campagne à Frangy, Arnaud Montebourg présente, affine et précise son programme. L'ancien ministre de l'Économie a prévu de relancer le service militaire et civil obligatoire d'une durée de six mois. Le dispositif serait destiné à tous les jeunes. Arnaud Montebourg est persuadé que sa proposition est réalisable, malgré l'épuisement des forces de l'ordre, car "la France l'a déjà fait. En 1994, nous voyons apparaître pour 220.000 appelés le coût de 230 millions (le montant) des frais d'encadrement, de casernement. Nous savons faire. C'est ça réinventer la France."



Le coût de ce service militaire, "un investissement pour l'avenir", est estimé à "3 milliards d'euros par an" par le candidat à la présidentielle. "C'est l'investissement que le pays peut faire dans moi ce que j'appelle refaire France, c'est-à-dire se remettre ensemble, que l'on soit fils de riche, fils de pauvre, quelque soit sa religion. Les Français doivent se retrouver autour de la Nation. Le réflexe d'une Nation comme la France, qui a été gravement attaquée, sa riposte stratégique c'est l'unité des Français dans la société."