Le coût du Pass Navigo augmentera de plus de deux euros au 1er août

publié le 19/06/2017 à 23:00

Elle est révolue l'époque d'un Pass Navigo au tarif unique de 70 euros. Lors du prochain conseil d'administration du Stif, le 28 juin, la présidente de l'organisme, Valérie Pécresse, doit annoncer une hausse moyenne des tarifs des titres de transport en Île-de-France de 2,5%, rapporte Le Parisien.



L'entourage de la Présidente du conseil régional d'Île-de-France confirme l'information et précise : "Dans les discussions budgétaires, nous tablions plutôt sur une hausse de 3%. Par ailleurs, nous restons en dessous de la moyenne (2,85%) des hausses de tarifs appliquées par la majorité précédente, entre 2010 et 2015".

Dans le détail, le Pass Navigo augmentera de 3%, pour atteindre, au 1er aout, un prix mensuel de 75,20 euros, contre 73€ actuellement. En septembre 2015, la précédente majorité avait décidé d'un tarif unique à 70€. Pour ce qui est des tickets de métro à l'unité, leur prix ne changera pas, à l'inverse du carnet de tickets, qui augmentera de 40 centimes, à 14,90 euros.



Voulant "faire un geste envers la grande couronne", selon son entourage, Valérie Pécresse aurait décidé de ne pas augmenter le prix des billets "Origine-Destination", déjà fixé à plus de 7 euros.



La présidente du Stif prévoirait aussi la création d'une version "grande banlieue" du ticket mobilis, ce titre de transport valable une journée et qui permet un nombre de trajets illimité au sein des zones 1 et 2. Son prix sera de 7 euros pour deux zones, et il faudra rajouter trois euros pour avoir accès à la troisième zone.



"En 2018, nous aurons passé 100% des commandes de trains et de rames, nous poursuivons les renforts d’offre sur les bus, nous déployons le plan vélo... Tous ces investissements, nous devons les financer", explique-t-on du côté de la Région pour justifier ces hausses de prix. L'opposition, elle, fustige les promesses non-tenues de l'actuelle majorité. "Valérie Pécresse revient à nouveau sur sa promesse de ne pas toucher au passe Navigo, en s’attaquant pour la deuxième année consécutive au pouvoir d’achat des Franciliens et en plus, elle profite des vacances d’été pour le faire. Depuis son arrivée, contrairement à sa promesse, la taxe Pécresse s’élève à plus de cinq euros par mois pour les usagers, c’est inacceptable", tacle Jonathan Kienzlen (PS), conseiller régional d’opposition et administrateur du Stif.