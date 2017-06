Transports : bientôt des trains en circulation sans conducteur ?

publié le 15/06/2017 à 20:37

Un train qui circulerait de manière autonome ? C'est ce qu'espère la SNCF dans un futur qui n'est pas si éloigné de 2017. La compagnie ferroviaire aimerait que dans cinq ans, un prototype de TGV capable de rouler sans l'aide d'un conducteur soit en circulation. En clair, le même principe que certaines rames de métro sauf que cette fois-ci, le train circulerait en milieu ouvert et à près de 320 kilomètres par heure.



Une initiative à laquelle les passagers semblent plutôt favorables. À la gare Saint-Lazare, à Paris, Renée voit plutôt cette évolution d'un bon œil. À 79 ans, elle prend régulièrement le TGV pour se rendre à Paris. "Au début faudra mieux pas le savoir parce que ça doit faire peut certainement, mais après on s'habitue c'est comme le métro. Il y en a bien des métros qui n'ont pas de conducteurs non plus. Là, au moins il n'y aura certainement pas de retards ni rien", témoigne-t-elle. Certains voyageurs jugent aussi que cela pourrait être plus sûr, alors que pour d'autres, c'est une entreprise qui semble irréalisable.

Jean-Michel pilote des trains entre Rouen et Paris depuis 17 ans. Face à ce projet, il est sceptique. "On a ça sur la ligne 14 (du métro parisien, ndlr) parce que c'est un environnement fermé, il ne peut pas y avoir d'obstacles sur les voies. Pour faire des trains sans conducteurs, il faut que l'on soit dans ces conditions-là, alors sur un TGV, sur des lignes de 300 kilomètres, ce n'est pas possible. (...) Il faudra toujours une présence humaine pour pouvoir au moins rattraper en cas de problème. L'informatique ne peut pas tout faire."



À ce jour, le projet n'est qu'au stade de l'étude. Mais s'il devait aboutir, la France deviendrait alors le premier pays au monde à se doter d'un train à grande vitesse sans conducteur.