publié le 15/06/2017 à 07:01

L'application "OuiHop" revisite l'auto-stop façon XXIe siècle. Oublié l'auto-stop à papa, avec la pancarte et le doigt levé au bord des routes ! Tout se gère désormais depuis votre smartphone. Cet outil vous permet de faire un trajet, ou de prendre un passager si vous êtes conducteur, pour une courte distance (quelques kilomètres tout au plus).



"OuiHop" vous géolocalise en tant que piéton. Avantage : cela vous permet, par exemple, d'éviter d'attendre le bus en retard et souvent bondé. Mais aussi de faire des rencontres. Le principe est archi-simple : vous repérez sur la carte les voitures qui sont à moins de 10 minutes de vous et qui vont dans la même direction. Vous envoyez une demande au conducteur qui est libre de vous faire monter ou pas à bord.