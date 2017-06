Des voitures électriques en location pourraient remplacer les bus vides

publié le 19/06/2017 à 14:28

À Strasbourg va être présenté lundi 19 juin un moyen de transport inédit. Il s'agit de petites voitures électriques qui peuvent en se collant les unes aux autres devenir de grandes navettes pour 80 personnes. Chaque véhicule est long comme une voiture, mais haut comme un mini-bus. On peut tenir debout. Aux heures de pointe, quatre de ces drôles de voitures sont attachées entre elles et forment une navette assez longue, qui va pouvoir transporter 80 personnes. À l'avant, il y a un chauffeur professionnel.



Aux heures creuses, quand il y a moins de personnes sur la ligne, plutôt que de faire circuler à la place un bus pratiquement vide, les voitures sont séparées et proposées à la location aux particuliers en libre service comme une Autolib a Paris. Il suffit de les repérer depuis son téléphone portable grâce à une application et de réserver.

Jusqu'à 80 personnes transportées

En baissant des strapontins, chaque voiture peut transporter cinq personnes assises. Il suffit au chauffeur d'avoir un permis de conduire classique. Cette semaine au salon des transports intelligents de Strasbourg, ce véhicule qui s'appelle cristal va relier la gare et le Palais des congrès.

Il sera opérationnel à l'hiver prochain pour le marché de Noël. À cause des risques d'attentats à cette période, plus aucune voiture ne peut rentrer dans le centre de Strasbourg. Cette année, il y aura ces navettes. Ces véhicules hybrides sont construits en Alsace par une entreprise alsacienne, Lohr, qui espère ensuite vendre ses cristaux dans d'autres villes en France.