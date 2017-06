publié le 16/06/2017 à 07:39

Se déplacer en avion ou en train peut vite devenir très cher, mais une aubaine se présente aux Français soucieux de partir à moindre coût. BlaBlaCar va proposer des places à 5 euros, à partir de ce lundi 19 juin, et cela pendant tout l'été. C'est une première. L'entreprise s'engage aux côtés de ceux qui ne pourraient pas partir en vacances et va demander à ses chauffeurs de proposer ces places à coûts réduits. Si les premiers indicateurs du tourisme français pour cette saison sont encourageants, l'opération de BlaBlaCar devrait aussi jouer en ce sens.



"On est vraiment dans un système d'entraide et de volontariat pour les conducteurs", nous explique Kevin Deniau porte-parole de Blablacar, invité de RTL. Sur cette place à 5 euros, l'entreprise s'engage à ne prendre aucun frais de mise en relation. L'opération va concerner tous les trajets, dans toute la France. Concrètement, pour cette modique somme, il sera possible de rallier Marseille depuis Roubaix .

Tout le monde peut y avoir accès

Kevin Deniau met en avant "l'aspect communautaire" et "le côté solidaire". A priori, les jeunes pourraient être les plus intéressés, mais pas seulement, tout le monde peut y avoir accès. Car durant l'été, plus de 10 millions de places sont proposées en covoiturage et il est pour le moment impossible de déterminer combien le seront à 5 euros. Toutefois le porte-parole de BlaBlaCar espère qu'une "petite part au moins" sera ramenée à ce prix.

Lors de la dernière élection présidentielle, l'entreprise avait permis à ses conducteurs de proposer des places moins chères pendant le weekend afin que le plus grand nombre puisse aller voter. C'est un peu avec la même ambition solidaire que BlaBlaCar propose cette opération inédite.