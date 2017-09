publié le 03/09/2017 à 04:46

"Il a le leadership, l'énergie, le courage". Voilà comment Virginie Calmels, première adjointe à Bordeaux, justifie son choix de soutenir la candidature de Laurent Wauquiez à la présidence des Républicains. Ancienne cheffe d'entreprise et femme politique française, Virginie Calmels est en fonction à la mairie bordelaise depuis 2014. Proche d'Alain Juppé depuis ses débuts en politique, elle a également soutenu François Fillon dans sa campagne et dans ses déboires présidentiels.



L'élue LR se range donc aux côtés du candidat à la présidence du parti, en indiquant avoir répondu "à la main tendue par Laurent Wauquiez de rassembler en laissant chacun être ce qu'il est". Pour cette proche d'Alain Juppé, pas question de changer d'opinion politique pour autant. "Je le rejoins en restant ce que je suis. Je suis juppéiste. Je suis libérale. Et je l’assume. Mon tempérament et mon parcours prouvent que je ne suis pas dénaturable", a-t-elle expliqué dans cette interview accordée au JDD.

Et d'ajouter : "nos sensibilités diffèrent, mais notre socle économique, régalien et éducatif est semblable. Avec lui, nous allons rassembler autour des axes forts¿: l’humanité, la liberté et la sécurité". L'élection du nouveau président des Républicains doit se tenir les 10 et 17 décembre prochains.