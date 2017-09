Pourquoi Laurent Wauquiez fait-il l'ascension du mont Mézenc ?

publié le 03/09/2017 à 07:01

Il n'a jamais caché son intention de prendre la tête des Républicains. Laurent Wauquiez a annoncé, jeudi 31 août, sa candidature à l'élection qui se déroulera les 10 et 17 décembre prochains. "Je veux faire renaître l'espoir de la droite. Je pense qu'on a besoin d'un profond renouvellement et je veux que la reconstruction de notre droite se fasse sur des valeurs claires. Je suis candidat parce que je pense que la France a besoin de la droite. Et il faut que la droite soit vraiment de droite !", a-t-il déclaré.



Comme Arnaud Montebourg et sa traditionnelle ascension du Mont Beuvray, Laurent Wauquiez compte lancer officiellement sa campagne pour la présidence des Républicains, ce dimanche 3 septembre, en procédant à l'ascension du mont Mézenc entre l'Auvergne et le Rhône-Alpes. Au programme : apéritif, échange avec les militants et marche, comme on peut le lire sur la page Facebook de l'événement.

Le campus des Jeunes Républicains organisé la veille

Traditionnellement, cet événement avait lieu mi-août. "C'est inédit depuis 2012 et la première ascension, organisée alors pour lancer la rentrée de François Fillon avec d'autres lieutenants de l'époque, Éric Ciotti et Valérie Pécresse, note France Bleu. Et si ce premier dimanche de septembre a été choisi par le candidat, c'est parce que "la veille, le campus national des Jeunes Républicains ne se déroulera pas au Touquet, mais à Pierre Bénite, en région lyonnaise. Pour le moment, 500 participants sont annoncés et des bus devraient être affrétés pour emmener le lendemain les militants en Haute-Loire", indique Lyon Capitale. Conséquence : "Il devrait se sentir porté et galvanisé par ses troupes les plus fidèles, mais aussi par les jeunes du parti".

En 2015, Laurent Wauquiez avait aussi fait l'ascension du mont Mézenc pour lancer sa campagne pour les élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Même instant clé en 2016, où il s'agissait du moment où il allait succéder à Nicolas Sarkozy pour devenir le président par intérim des Républicains.