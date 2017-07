Laurence Haïm quitte La République en Marche

et AFP

publié le 12/07/2017 à 22:19

Sa plongée dans la vie politique n'aura duré que six mois. L'ex-journaliste Laurence Haïm a annoncé, mercredi 12 juillet, qu'elle quittait le mouvement La République En Marche. Sur son compte Twitter, elle se dit "en route vers de nouvelles aventures".



"J'ai fait la campagne, j'étais venue engagée par le candidat comme porte-parole. Il y a un temps pour la campagne, un temps pour la présidence, je pense que j'ai rempli mon contrat", a-t-elle expliqué dans une interview donnée à l'AFP.

Ancienne journaliste pour Canal+ puis I-Télé en tant que correspondante aux États-Unis, Laurence Haïm a été l'une des rares journalistes à avoir été accréditées à la Maison Blanche. En 2017, elle quittait le journalisme pour rejoindre l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. "Un nouveau monde m'attend" avait-elle twitté pour annoncer son départ.



Durant près de six mois, elle a donc officié en tant que porte-parole d'Emmanuel Macron, chargée des questions internationales. Six mois durant lesquels elle avait essuyé de nombreuses critiques quant à sa gestion de la communication politique. Emmanuel Macron ne l'avait finalement pas retenu dans son équipe de communication.

P2 Mission réussie ! Je quitte @enmarchefr ce soir en route vers de nouvelles aventures de vie.Dernier regard ému:Bureau de campagne pic.twitter.com/IWQMFSqyf0 — LAURENCE HAIM (@lauhaim) 12 juillet 2017

"Faire des choses pour le bien de la démocratie"

"Mission accomplie" estime cependant l'ex-journaliste qui qualifie cette expérience politique de "passionnante". "Je crois que c'est une passion, le journalisme, on ne la perd pas. Il y a eu un temps pour la campagne, il y a maintenant un temps pour la gouvernance", a-t-elle confié à Puremedias.



Pour l'heure, Laurence Haïm ne donne que très peu d'informations sur son retour éventuel dans les médias. "Je vais faire quelque chose qui sera sans doute annoncé samedi et qui me plaît beaucoup", a-t-elle souligné à l'AFP, confiant pour seul détail qu'elle voulait "faire des choses pour le bien de la démocratie".



Autre indice laissé sur sa biographie Twitter : l'ex porte-parole d'Emmanuel Macron a actualisé son profil en indiquant "journaliste".