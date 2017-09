publié le 05/09/2017 à 12:03

"Amateurisme", "improvisation"... À l'Assemblée nationale, les termes péjoratifs fusaient chez les élus de l'opposition lorsqu'il s'agissait d'évoquer les débuts des néo-députés de La République en Marche. Des dysfonctionnements lors des débats avaient notamment été signalés et mis sur le compte du groupe de la majorité. "Quelques couacs" que Richard Ferrand a reconnu, mardi 5 septembre, sur CNews, tout en les relativisant.



"Quand des vieux briscards essaient de mettre en difficulté des collègues qui prennent leurs fonctions, évidemment ça fait un peu de spectacle et, soudain, on se jette dessus en disant : regardez ! Mais dans cinq ans, quand nous reparlerons du quinquennat et de la législature, vous verrez que ces histoires de couacs passeront pour totalement anecdotiques", a assuré le chef de file des députés REM.

L'ancien ministre, également visé par des critiques émanant parfois de son propre camp, a par ailleurs tenu à réaffirmer son leadership. "Ne vous inquiétez pas, je tiens la barre", a-t-il lancé, expliquant qu'il menait "deux réunions de groupe chaque semaine".