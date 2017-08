Un député REM ne voit pas "l'intérêt" de "siéger dans cette majorité pléthorique"

publié le 04/08/2017 à 17:10

Il est ce qu'on pourrait appeler un député très discret. Du moins à l'Assemblée nationale. Jean-Michel Clément, élu pour la première fois aux législatives de 2007 sous l'étiquette socialiste, a été investi par La République En Marche en mai dernier. Face à une candidate Front national, il a été réélu à près de 68% des voix dans la 3ème circonscription de la Vienne. Mais depuis, il ne brille pas par sa présence sur les bancs du Palais Bourbon, comme l'a remarqué franceinfo.



Le député de 62 ans n'a en effet été à l'origine d'aucune intervention, que ce soit au sein de l'hémicycle ou en commission. Jean-Michel Clément n'a signé aucun amendement, n'a posé aucune question écrite. Enfin, seules deux présences en commission ont été relevées. Mais le député affirme qu'il a en revanche " déployé (son) activité sur (sa) circonscription". Mais ce n'est pas la seule raison l'ayant poussé à déserter l'Assemblée nationale.

"De toute manière, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à siéger dans cette majorité pléthorique, où on nous impose un devoir de silence", confie-t-il à franceinfo. "Passer son temps sur un banc à ne rien dire, ce n'est pas l'idée que je me fais de la vie parlementaire", ajoute-t-il. Le député fait là référence au règlement intérieur du groupe présidé par Richard Ferrand, et dont Le Canard Enchaîné avait publié des extraits au début du mois de juillet dernier.

L'article 16 leur interdit par exemple de cosigner des propositions de loi ou des amendements "issus d'un autre groupe parlementaire". Autre exemple, les députés de la majorité sont contraints de suivre les consignes de vote du groupe à la lettre, et sont également tenus de garder le silence quant aux contenus de leurs réunions internes.