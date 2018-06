publié le 06/06/2018 à 12:38

Gabriel Attal, député La République En Marche et proche d'Emmanuel Macron, a plaidé pour la création d'une holding de l'audiovisuel public, avec un directeur non exécutif chapeautant des directeurs exécutifs. Dans un entretien vidéo à L'Opinion, il a par ailleurs estimé qu'il fallait "regarder" le rôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui a des pouvoirs de nomination et de contrôle.



Faut-il séparer ces deux fonctions ? "Sans doute", a dit le membre de la Commission des Affaires culturelles de l'Assemblée, jugeant qu'"une nomination (des présidents de sociétés, ndlr) par des conseils d'administration peut être intéressante". Le porte-parole de La République En Marche a évoqué plusieurs priorités : "Créer un champion numérique" pour répondre au public des jeunes, et "travailler sur la question des territoires" en trouvant "plus de synergies entre France 3 Régions et France Bleu", a-t-il détaillé.

Il faut aussi selon lui "revoir la structure interne des groupes" ainsi que "les questions sociales pour dégager des moyens qui permettent d'investir dans des contenus. Pour cela est-ce qu'une gouvernance commune des sociétés permettrait d'avancer plus rapidement avec plus de synergies ? Je le crois", a-t-il dit, plaidant pour "un ou une chef d'orchestre de l'audiovisuel public".

Gabriel Attal est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 10 juin. Posez-lui toutes vos questions dans les commentaires, il y a répondra en direct.