Résultats Parcoursup : plus de la moitié des candidats ont reçu au moins un "Oui"

et Marie Guerrier

publié le 23/05/2018 à 12:29

Les résultats de la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup sont tombés mardi 22 mai à 18h. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, 436.000 personnes ont obtenu au moins une réponse positive à leurs vœux d'orientation mercredi 23 mai, soit plus de la moitié des 800.000 candidats inscrits.



Lors de la publication des résultats, le site s'est vite retrouvé saturé, mais les candidats ont été redirigés vers des "sites de débordement". Ils ont pu y voir les réponses à leurs vœux... mais pas cliquer dessus, pour connaître leur classement dans les listes d'attente par exemple. La situation s'est rapidement fluidifiée dans la soirée.

Les premiers résultats se sont avérés surprenants, avec plusieurs incohérences dans les chiffres des classements, signalés sur les réseaux sociaux. "Quelques ajustements" ont été faits pour corriger ces erreurs.

J'ai réussi à être plus loin que le nombres de candidats total dans la liste d'attente... ¿ #Parcoursup pic.twitter.com/xKJ98oMJTo — ¿ (@shawxhoran) 22 mai 2018

Vous avez été nombreux à vous connecter sur #Parcoursup pour l'ouverture de la phase d'admission. Quelques ajustements ont été faits, notamment sur la position de certains candidats sur liste d'attente. De nouvelles propositions seront faites tous les matins, à partir de demain. — Parcoursup (@parcoursup_info) 22 mai 2018

29.000 candidats n'ont eu que des refus

Certains jeunes ont accepté immédiatement des propositions, libérant 66.000 places dès le premier soir, a indiqué la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal à RTL. D'autres places vont encore se libérer dans les jours et les semaines à venir.



29.000 candidats qui n'avaient demandé que des filières sélectives n'ont en revanche reçu que des "non" à leurs vœux. Ils ont reçu un mail de la plateforme leur indiquant la procédure à suivre pour leur orientation. Ils vont devoir prendre contact avec une commission qui va leur faire des propositions alternatives.

Hamon dénonce un système "opaque, qui trie"

Benoît Hamon a appelé mercredi les bacheliers à demander des comptes au gouvernement. L'ancien candidat socialiste à la présidentielle dénonce le fonctionnement de Parcoursup, un système "opaque, qui trie" et à cause duquel certains bacheliers seront selon lui sans affectation à la rentrée prochaine.

Ce système sélectionne selon des critères qu'on ne connaît pas Benoît Hamon





Mais "en réalité ce système est opaque, trie, sélectionne selon des critères qu'on ne connaît pas et remet en cause la liberté et le droit de tout bachelier de pouvoir poursuivre ses études dans l'enseignement supérieur", a-t-il énuméré.

"Avec ce nouveau système, les critères mis en place par des présidents d'université - personne ne les connaît, ils sont dans l'algorithme de Parcoursup - amènent à ce qu'on ne sache pas pourquoi untel est accepté et tel autre refusé", a-t-il détaillé.