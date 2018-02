publié le 20/02/2018 à 07:48

C'est de la politique. C'est même ce qu'il y a de plus beau dans la politique : permettre au plus grand nombre de s'ouvrir à la lecture. C'est un acte social et humain. C'est le savoir, c'est la transmission, c'est l'éducation, c'est l'intégration, c'est l’émancipation, c'est le plaisir.



C'est tenter de combler des inégalités entre ceux qui ont chez eux la chance d'avoir une bibliothèque et ceux qui n'ont pas cette chance. Donc vous voyez que c'est éminemment politique. C'est pour cela qu'il faut faire un effort. Vous savez, en France dans les grandes villes, en moyenne, les bibliothèques sont ouvertes 41 heures par semaine. À Copenhague, au Danemark, c'est 98 heures par semaine.

On parle des bibliothèques, mais cela vaut aussi pour les musées. Parce que le sujet, c'est l’accès à la culture. Et l'accès à la culture, c'est la découverte, c'est l'ouverture, c'est la liberté d'esprit. C'est ce qui façonne un être humain.

Trois heures de lecture, huit heures d'écrans

On entend dire que la jeunesse ne lit plus. On lit fort heureusement encore à l'école, même si l'apprentissage des œuvres littéraires a beaucoup changé. Mais c'est la lecture hors les murs de l'école qui pêche : la lecture à la maison, la lecture pour le plaisir, pour s'endormir. Chez les adolescents c'est une catastrophe, parce que c'est l’âge où les jeunes sont percutés par les écrans des smartphones ou des tablettes.



Il y a une étude, qui date de 2016, qui montre qu'un jeune collégien lit en moyenne trois heures par semaine, tandis qu'il consomme huit heures d'écrans par semaine. Trois heures contre huit ! Cela ne veut pas dire qu'il faut supprimer les téléphones portables et les tablettes - cela fait partie de l'époque, et Internet est très utile. Mais cela veut dire qu'il y a urgence à rééquilibrer.



Car rien ne remplacera jamais l'acte de lire, de prendre un livre, quel que soit le genre : une bande dessinée, un roman, le livre dont vous êtes le héros, toutes ces lectures avec lesquelles on prend son temps, avec lesquelles on se laisse porter par l'histoire. Et ça c'est vital pour le développement de chacun.



Multiplier les initiatives à destination des jeunes

Ouvrir les bibliothèques un peu plus tard et le dimanche c'est déjà une bonne chose, mais ce ne sera pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est multiplier les initiatives pour inciter les jeunes à lire. Vous savez, il y a une idée que je trouve formidable. Cela se passe au Collège Banon, dans les Alpes-de-Haute-Provence : la principale a instauré vingt minutes de lecture obligatoire après le repas de la cantine.



Et cela ne concerne pas que les élèves. Non ! C'est aussi pour les profs, les dames de la cantine, les secrétaires. Tout le monde s'arrête à 13h40, on lit ce que l'on veut, dans la position que l'on veut. D'autres établissements l'ont expérimenté (à Félix-Éboué à Fessenheim, à Jean-Monnet à Montpellier...). Et là, comme pour l'extension des horaires des bibliothèques, l'idée c'est de redonner de l'espace à la lecture, pour redonner le goût de la lecture.