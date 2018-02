publié le 20/02/2018 à 11:28

Ouvrir les bibliothèques plus tard en semaine et le dimanche. Un combat de plus de 20 ans. Mais cette fois, Patrick Weil, président-fondateur de Bibliothèque sans frontières, veut y croire, alors que la ministre Françoise Nyssen et Emmanuel Macron devrait ouvrir la porte à l'idée mardi 20 février.



"Dans les quelques dizaines de villes dans lesquelles les bibliothèques sont ouvertes le dimanche, elles sont plébiscitées par la population. Quand les jeunes et leurs familles ont le temps d'y aller, la bibliothèque est pleine."

En France actuellement, ces établissements de culture sont ouverts moins longtemps que dans d'autres pays européens, les horaires restant calqués sur ceux de bureaux. "On a une moyenne d'ouverture de 20 à 29 heures selon les communes contre 80 heures à Amsterdam, tonne Patrick Weil. Il faut plus de moyens pour les bibliothèques qui sont souvent municipales ou départementales."

Les bibliothécaires pas opposés au projet

Des moyens destinées à avoir plus de personnels pour couvrir les volumes horaires revus à la hausse. Des dotations supplémentaires réclamées par les syndicats de bibliothécaires qui ne sont pas opposés au projet mais redoutent de devoir ouvrir a minima avec des bénévoles. Un argument tout à fait recevable pour Patrick Weil.



"Comme c'est le dimanche qu'il y a l'affluence, il faut que le service soit de qualité. C'est très important. Pour un jeune, la bibliothèque, c'est souvent la pièce en plus quand il ne peut pas travailler chez lui."