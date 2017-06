Canicule : les conseils pour supporter la vague de chaleur

publié le 14/06/2017 à 13:10

Serge Smadja est secrétaire général de SOS Médecins. Ce réseau de professionnels est extrêmement sollicité en période de fortes chaleurs. Ce mardi 13 juin dans le sud de la France, mais demain sur tout le territoire, les températures vont monter. Des chaleurs qui, hier déjà, ont causé la mort de trois personnes à la mi-journée.



"La chaleur est dangereuse, aux âges extrêmes de la vie, notamment chez les personnes âgées et également les enfants", rappelle le médecin. Mais ce lundi 12 juin, un sportif figure parmi les victimes. Les risques encourus par eux sont nettement moins évoqués. Pourtant ils existent, et à partir d'une certaine température, 30 degrés, de nombreuses précautions s'imposent. "Si on n'est pas un sportif avéré et entraîné, il faut faire attention à limiter l'importance de l'effort. Parce que quand il fait très chaud, on a du mal à limiter la chaleur du corps", détaille Serge Smadja.

Sans la transpiration, le corps "est davantage exposé à l'hyperthermie. Dans son évolution maximale, elle risque d'entraîner un coup de chaleur. Ce n'est pas un simple coup de chaud, c'est une définition clinique extrêmement grave : une déshydratation et une hyperthermie qui peuvent être mortelles si on ne pratique pas des soins de réanimation ", met en garde le médecin. Quand il fait chaud, les conseils restent les mêmes : "Éviter de s'exposer, boire abondamment".