publié le 14/06/2017 à 20:43

Lorsqu’on écoute le récit de Charlotte Demeitrache, on peut facilement avoir l’impression de nager en pleine science fiction. À 31 ans, cette jeune femme a récupéré une partie de sa vue grâce à un implant rétinien, après avoir été aveugle pendant près de 10 ans. Implantée en 2015, la patiente reconnaît avoir "pleuré" lorsqu’elle a découvert que son implant fonctionnait. Atteinte de rétinite pigmentaire, elle avait peu à peu perdu la vue avant l’âge de 20 ans.



"Maintenant, la vie active que je mène, je peux l’agrémenter de perceptions", se félicite Charlotte Demeitrache. Le dispositif médical qui a permis ce miracle est assez simple : la jeune femme est équipée d’un implant rétinien relié au nerf optique. Sur des lunettes spéciales, elle porte une caméra capable de filmer sur un kilomètre et de convertir les images captées en signaux électriques qui sont transmis à l’implant. Après avoir appris à interpréter ses signaux, elle a pu réapprendre à voir.

"J’ai retrouvé des perceptions visuelles quand je porte des lunettes", raconte-t-elle, "j’ai commencé à réapprendre à percevoir mes enfants avec des jeux de cache-cache". En leur demandant de changer s’accroupir et de s’asseoir devant un mur, elle doit ainsi deviner leurs positions. Et cet apprentissage se poursuit chaque jour. En faisant ses courses, elle a récemment pu distinguer des pommes de couleurs jaune, rouge et verte.