publié le 01/11/2017 à 20:08

La loi antiterroriste est entrée en vigueur ce mercredi 1er novembre. Elle remplace l'état d'urgence qui était en place depuis 23 mois et avait été instauré après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. Pour Olivier Mazerolle, si elle "a été votée par une majorité de députés et sénateurs, elle ne satisfait pas beaucoup de monde."



"À gauche, les défenseurs des libertés individuelles s'insurgent contre la transposition dans le droit commun de mesures d'exception draconiennes. À droite, les partisans de l'état d'urgence protestent contre la disparition de dispositions qu'ils jugent nécessaires", souligne-t-il.

Pour l'éditorialiste, une majorité de Français soutenait l'état d'urgence. D'ailleurs, la situation exceptionnelle qui le justifiait existe toujours, selon lui. "L'état d'urgence a une vertu, il rassure les Français qui en ont besoin. Et il est important de répondre aux désirs légitimes de la société. Parce qu'il rassure, l'état d'urgence a sûrement joué un rôle pour empêcher des dérapages et des règlements de comptes entre les communautés", estime Olivier Mazerolle.

Un goût d'état d'urgence sans en être vraiment un Olivier Mazerolle





Mais ce n'est pas tout. "Les perquisitions administratives ont permis de glaner des informations, de déjouer des projets d'attentats, et de saisir des armes en grande quantité. Je pense qu'il n'y a pas grand monde pour le déplorer", poursuit l'éditorialiste.



En résulte pour Olivier Mazerolle, une loi qui a "un goût d'état d'urgence sans en être vraiment un". Et de conclure : "Elle est destinée à sauver les apparences, mais avec comme grande faiblesse de permettre à chaque camp des critiques. Pourquoi ne pas faire simple ? Le gouvernement d'Emmanuel Macron a tournicoté au point de s'emberlificoter."